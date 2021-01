Continua l’iniziativa culturale della città di Trani Good Games: libri, reti e storie di ordinaria resilienza

Programma di

GOOD GAMES": Libri, reti e storie di ordinaria resilienza

Continua l'iniziativa «sono iniziati dallo scorso 28 dicembre e proseguiranno sino a fine gennaio.In totale 32 eventi di promozione e presentazione di libri, incontri con gli autori, laboratori creativi per bambini e laboratori di scrittura per ragazzi, tutti dalle tematiche trasversali: da quelle religiose alla letteratura per bambini e ragazzi, dall'uso consapevole della rete alla poesia, dalla attualità alla resilienza, dal futuro alla speranza, con eventi dedicati anche alla Shoah in occasione del "Giorno della memoria". Tra i tanti autori ospiti nomi importanti come Nicola Lagioia, già premio Strega e direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Miranfù 4 gennaio 2021 ore 10,30 "Se saprei scrivere bene", laboratorio di scrittura a cura di A. Ferrara E M. Cappelli, per ragazzi dai 10 ai 13 anni
Miranfù 5 gennaio 2021 ore 10,30 "Calzarughe & Bodyfanti", Laboratorio Creativo a cura di Silvia Bonanni, per bambini/e dai 3 ai 5 anni
Miranfù 5 gennaio 2021 ore 17,30 "Calzarughe & Bodyfanti", Laboratorio Creativo a cura di Silvia Bonanni, per bambini/e dai 6 agli 8 anni
6 gennaio 2021 ore 18,00 letture a fil di voce a cura di per bambini/e dai 5 anni
7 gennaio 2021 ore 15,30 "incontro con l'autore dialoga con Don Mimmo Bruno
Amabile 9 gennaio 15,30 "Per un cuore libero – come gestire le emozioni e non essere schiavi", Incontro con l'autrice Mariapia Colella, Dialoga con prof.ssa Delcuratolo e Prof. Di Perna
10 gennaio ore 18,00 "", Incontro con l'autore
11 gennaio ore 18,30, "", incontro con l'autrice/attrice
12 gennaio 18,30 "", incontro con l'autore
13 gennaio ore 18,30 "- i cambiamenti i sogni e le paure da un secolo all'altro", incontro con l'autore dialoga con Vito Santoro
14 gennaio ore 15,30 "incontro con l'autore dialoga con Don Enzo De Ceglie
15 gennaio ore 15,30 ", incontro con l'autrice, dialoga con Mariagrazia Marchese
16 gennaio ore 18,30 a cura della dott.ssa e della stamperia d'arte "
18 gennaio ore 15,30 "", incontro con l'autore
19 gennaio ore 18,30 curato dal prof. in collaborazione con l'Ass. Musicale D. Sarro, incontro con l'autrice per bambini/e dai 9 agli 11 anni
21 gennaio ore 18,30", incontro con l'autore, dialoga con Vito Santoro, incontro con l'autore per bambini/e dai 10 ai 14 anni
incontro con l'autrice
", incontro con
incontro con l'autore in collaborazione col Circolo Culturale Dino Risi.
", incontro con l'autore
", incontro con l'autrice dialoga con Vito Santoro
28 gennaio ore 18,30 "incontro con l'autore dialoga con Don Francesco Colangelo
Mondadori 29 gennaio ore 18,30 "Storie per genitori appena nati", incontro con l'autrice SIMONE TEMPIA
La Biblioteca di Babele 30 gennaio ore 18,00 "Più di una regina", incontro con l'autore Onofrio Pagone
", incontro con l'autore