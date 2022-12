Continuano gli appuntamenti di GiocAnch'io: il programma dei prossimi eventi

29 dicembre l'Age Trani organizza un laboratorio di difesa personale e momenti di riflessione sul rispetto e accoglienza della diversità dalle 10 alle 12 presso la palestra Seba Mask via Barletta n.91;

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Comune di Trani in collaborazione con la rete di associazioni "La Città che si anima" dal titolo "GiocAnch'io". Per tutti i bambini dai 4 ai 12 anni è previsto un fitto programma di iniziative, tutte dedicate alla creatività, allo sport, alla storia, al teatro, alla musica, al canto e tutto ciò che serve per vivere un Natale sereno e soprattutto ricco di amici.È tempo di Natale di magia e racconti... E soprattutto di teatro. In una città che lamenta l'assenza di un teatro proveremo ad adattarci a ciò che di bello invece abbiamo, ovvero l'auditorium di San Luigi, che si trasformerà in un vero e proprio teatro a misura di bambino e bambine. Questa è l'iniziativa "Natale a teatro" programmato da Xiao Yan in collaborazione con il programma di attività di attività per bambini della Città di Trani "GiocAnch'io". Tre appuntamenti che ci permetteranno di assaporare la bellezza del Natale attraverso la suggestione del teatro.Il primo appuntamento previsto è per il 29 dicembre ore 18.00 con lo spettacolo "La fabbrica dei doni" della compagnia teatrale Binario Zero. Gli altri appuntamenti sono per il 2 gennaio con la compagnia Cipis "I doni degli angeli" (auditorium san Luigi alle ore 18) e 6 gennaio Room to play presenta "Racconti della Befana" presso il parco Santa Geffa alle ore 11.Questi gli altri appuntamenti della rassegna gratuita "GiocAnch'io":