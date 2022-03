Continuano i furti di ruote dalle auto: altri due risvegli a piedi in pieno centro

In via Elena Comneno e via Mosè da Trani, i ladri avrebbero agito mentre la città dormiva

Tutte e quattro le ruote sottratte , tanto da aver richiesto l'intervento del carro attrezzi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri.



In particolare in via Comneno il traffico delle 8 del mattino ha risentito delle operazioni di recupero dell'auto ma in poco tempo tutto è tornato alla normalità.

Ormai ci sarebbe da comporre una vera e propria galleria di auto rimaste a terra, a Trani: quasi un furto di tendenza, di moda, a voler essere ironici. E se la BAT è la prima provincia in Italia per furti d'auto, Trani "gareggia" per il primato ulteriore dei furti di pneumatici.Nella Città continuano infatti sempre più numerosi i casi in cui al mattino vengono trovate le proprie auto "mutilate" degli pneumatici.Ben due stanotte: uno in via Mosè da Trani, l'altro nei pressi del centralissimo incrocio di Corso Cavour con la Piazza, in via Elena Comneno.