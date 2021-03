Continuano le vaccinazioni al Palazzetto dello Sport di Trani

Oggi richiamo per altri 150 over 80

Continuano incessanti le operazioni di vaccinazione anti Covid al Palazzetto dello Sport di Trani, per l'occasione ribattezzato "Palasalute". Oggi è il giorno del richiamo vaccinale per altri 150 over 80.«Nel nostro Pala Assi è possibile poter somministrare fino a 800 vaccini al giorno. C'è un'organizzazione importante dietro questa attività, sotto tutti i punti di vista. Quello di cui abbiamo bisogno sono le dosi.Con le dosi necessarie, c'è una macchina rodata ed in grado di raggiungere in tempi rapidi un'altissima percentuale di persone immunizzate».