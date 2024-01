Contributo libri A.S.23/24: riaperti i termini di consegna giustificativi di spesa

Si informano le famiglie che hanno partecipato all' Avviso straordinario per la fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo a.s. 2023/2024 presentando domanda sul portale regionale dal 4 settembre al 24 settembre 2023, che è aperta una finestra straordinaria di consegna dei giustificativi di spesa riservata esclusivamente a chi non ha ancora provveduto alla consegna della documentazione.Fino alle ore 12 di venerdì 19 gennaio 2024, sarà possibile consegnare la documentazione presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12 ed il giovedì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30) oppure inviarla tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.itConsiderando la necessità di rendicontare la procedura in oggetto non saranno prese in considerazione pratiche presentate oltre le ore 12:00 del 19 gennaio.Di seguito, i documenti richiesti:Compilazione del modulo allegato di dichiarazione della spesa sostenuta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;Copia dei documenti fiscali (scontrini, fatture, etc.) attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri (gli originali dovranno essere obbligatoriamente conservati dal richiedente per 5 anni)Copia dell'istanza di candidatura, da scaricare dal portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it