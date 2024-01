Contributo Red 2023, 1018 le domande di accesso alla misura

Powered by

Si comunica che lunedì scorso, 15 gennaio, sono scaduti i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo "RED 2023", una misura identitaria della Regione Puglia in tema di contrasto alla povertà, approvata con determinazione dirigenziale 146/1258 dell' 1 dicembre 2023.L'Ambito Territoriale n. 5 Trani-Bisceglie ha registrato 1.018 domande di accesso alla misura, per le quali si procederà con l'istruttoria e la pubblicazione delle graduatorie con l'individuazione degli ammessi e finanziati.Al fine di poter adempiere alle relative istruttorie, gli operatori sociali preposti sono in attesa delle disposizioni operative da parte della Regione.