Il Movimento5Stelle: "Contro il cemento, la Città Spugna"

Trani - mercoledì 10 dicembre 2025 6.38 Comunicato Stampa
A causa dei cambiamenti climatici, le bombe d'acqua saranno sempre più frequenti, causando pericolosi allagamenti. E' necessario trovare soluzioni ad un problema che sarà sempre più frequente. Occorre allora che le città si trasformino da città di pietra e cemento a c.d. "città spugna". A questo si aggiunga che continuare ad espandere le città verso la campagna senza tenere conto del calo demografico, sta rendendo le città sempre più insostenibili, comportando ingiustificato consumo di suolo.

Ma cos'è il suolo? E' superficie o spessore? In che consiste la rigenerazione urbana? Di queste tematiche dialogheremo sabato 13 dicembre prossimo alle ore 17, per seminario sul consumo di suolo ed esempi sulla nostra città, presso la sede del M5S, Trani alla via Amedeo 258, con l'Ing. Rita Reggio e insieme vedremo come alcuni tra i più noti urbanisti italiani hanno affrontato la tematica, individuando soluzioni sostenibili. La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza.
