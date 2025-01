Controlli straordinari del territorio della Polizia di Stato, centinaia i veicoli controllati

Tra le numerose attività svolte dalla Questura BAT a tutela della sicurezza urbana, di rilievo sono i servizi straordinari di controllo del territorio giornalmente disposti nei diversi Comuni della provincia federiciana.Nei giorni scorsi, nei comuni di Barletta, Bisceglie e Canosa, uomini e donne della Questura di Via dell'Indipendenza, dei Commissariati di Barletta, Canosa di Puglia e Trani, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno effettuato mirate attività di controllo a persone e veicoli, con particolare attenzione ai centri storici cittadini.Nel corso delle operazioni, finalizzate a garantire il rispetto della legalità e prevenire la commissione di reati di stampo predatorio, sono stati effettuati n. 26 posti di controllo, identificate nr. 616 persone, tra cui n. 8 cittadini extracomunitari e n. 142 con pregiudizi penali o di polizia.Contestualmente, sono stati controllati nr. 372 veicoli e contestate nr. 17 infrazioni al Codice della Strada: in cinque casi è stata contestato l'uso di telefoni cellulari alla guida, circostanza che ha comportato, in applicazione della novellata normativa, il relativo ritiro della patente in capo al conducente del veicolo; in quattro casi, inoltre, si è provveduto al ritiro della carta di circolazione ed in tre al fermo amministrativo del veicolo.Inoltre, sono stati effettuati accessi e controlli presso un centro scommesse ed una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti.I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nelle prossime settimane e interesseranno tutte le città della sesta provincia pugliese.