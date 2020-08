Coronavirus, 26 nuovi contagi in Puglia nelle ultime 24h: nessuno nella Bat

Sono saliti a 4740 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione di lunedì 10 agosto. I dati sono aggiornati alle ore 15:30.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 690, ventisei dei quali hanno avuto esito positivo: undici nell'Area Metropolitana di Bari, nove nel foggiano e sei in provincia di Lecce. Nessuna ulteriore positività è stata riscontrata nella Bat.Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza1538 Area Metropolitana di Bari1239 Provincia di Foggia676 Provincia di Brindisi591 Provincia di Lecce382 Provincia Bat282 Provincia di Taranto32 relativi a residenti fuori regione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 256997 test. 3973 pazienti sono risultati guariti. I casi attualmente positivi sono quindi 213, il 16.9% dei quali è ricoverato in ospedale (37) mentre l'82.64% (176 persone) è in isolamento domiciliare. Un paziente è al momento in terapia intensiva (0.5%).Nessun decesso nelle ultime oreNon sono stati registrati decessi nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò stabile a 554.La suddivisione dei decessi per Provincia161 Provincia di Foggia153 Area Metropolitana di Bari80 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione.Direttore generale Asl Bari Antonio Sanguedolce«Abbiamo registrato 11 casi di positività al Covid, di cui 6 vacanzieri baresi di rientro da Malta e 5 contatti stretti in ambito familiare della donna in gravidanza arrivata all'ospedale "Di Venere". Il nostro Dipartimento di prevenzione è impegnato in queste ore nelle procedure di sorveglianza epidemiologica, col tracciamento e l'isolamento dei contatti stretti».Direttore generale Asl Foggia Vito Piazzolla«In data odierna si segnalano in provincia di Foggia 9 nuovi casi di persone positive. Di questi, 2 sono riconducibili a focolai preesistenti e 3 sono nuovi casi, al momento non collegabili ai focolai già noti. Negli altri 4 si tratta di cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale. La situazione è monitorata continuamente ed è sotto controllo da parte delle strutture aziendali».Direttore generale Asl Lecce Rodolfo Rollo«I 6 nuovi positivi nelle ultime ore nel leccese riguardano giovani salentini rientrati da viaggi turistici all'estero: 5 dalla Grecia e 1 da Malta. Sono terminate le attività di tracciamento da parte del dipartimento di prevenzione e sono stati già isolati tutti i contatti dei soggetti positivi. I sei ragazzi sono tutti paucisintomatici».