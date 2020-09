Coronavirus, a Trani 14 casi dall'inizio della seconda ondata: 5 i guariti

Dal 20 agosto, ossia dall'inizio della seconda ondata, ad oggi, giovedì 25 settembre, Trani registra quattordici casi positivi al Covid-19. Nove sono i cittadini attualmente positivi, sessantadue invece coloro che sono in quarantena domiciliare per essere entrati in contatto con i contagiati o perché di rientro dalla vacanze. Cinque invece sono le guarigioni.Dei nove cittadini attualmente positivi sono uno è attualmente ricoverato in ospedale: trattasi delle 52enne sintomatica.