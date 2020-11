Coronavirus, a Trani i casi attualmente positivi salgono a 340. Più della metà sono asintomatici

Numeri destinati a crescere ma ancora controllabili, almeno nella città di Trani. Lo ha ribadito più volte il sindaco di Trani Amedeo Bottaro nel corso delle ultime ore. Ed è proprio nella tarda serata di ieri che il sindaco è ritornato a fare un aggiornamento del numero dei contagi in città in base a quanto riferito dall'Asl Bat: al momento i casi attualmente positivi sono 340, di cui 219 asintomatici. In sostanza, 52 in più rispetto ai 288 annunciati dalla nostra testata ieri mattina.Il sindaco ha fatto anche una doverosa precisazione: «Nelle ultime ore, da più parti, è rimbalzato un numero di contagi associato alla nostra città pari a 381. Preciso che questo numero si riferisce ai numeri dei casi registrati in città dall'inizio di ottobre e che, quindi, ricomprende anche soggetti guariti e, purtroppo, alcuni deceduti».