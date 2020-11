Coronavirus, a Trani i casi attualmente positivi salgono a 366

Numeri ancora in crescita nella città di Trani ma ancora controllabili rispetto a quanto sta accadendo in altre città della Bat come la vicina Andria. I contagi da Covid-19 salgono a 366 rispetto ai 340 annunciati la settimana scorsa, a fronte anche dei nuovi negativizzati. Il sindaco in quell'occasione aveva anche specificato che più della metà dei contagiati sono asintomatici.Nel frattempo la Bat come l'intero territorio regionale rimane in zona arancione, almeno fino al prossimo Dpcm atteso per il prossimo 3 dicembre in cui verranno definite le nuove linee guida in vista delle festività natalizie.