Coronavirus: a Trani il primo caso positivo della Bat

Sarebbe stato accertato un caso di contagio da Coronavirus nella provincia di Barletta - Andria - Trani. A comunicarlo è stato il sindaco della città di Barletta, Cosimo Cannito, nel corso della seduta del Consiglio comunale attualmente in corso nell'aula di via Zanardelli.Si tratterebbe di un cittadino di Trani che conduce la sua attività commerciale a Barletta. Maggiori aggiornamenti saranno forniti in occasione del consueto punto che sarà fatto questa sera dalla Protezione civile e dalla Regione Puglia. Intanto, il sindaco Cannito ha riferito di aver avuto un colloquio con il Prefetto che, confermando la notizia, darà indicazioni sulla eventuale necessità di convocare un tavolo tecnico nelle prossime ore.