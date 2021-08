Coronavirus, a Trani nove farmacie aderiscono al protocollo tamponi rapidi

L'ELENCO DELLE FARMACIA DI TRANI

Farmacia Lonigro, corso Alcide De Gasperi

Farmacia Mondelli, corso Cavour

Farmacia Sant'Angelo, Viale Spagna

Farmacia dr Manno, corso Vittorio Emanuele

Farmacia Nova Salus, via Barletta

Farmacia Portaluri, via Almirante

Farmacia Turenum, via G. Di Vittorio

Farmacia Superga, via Superga

Farmacia Biondi, via Perna.

Reso noto l'elenco aggiornato delle farmacie che aderiscono al protocollo tamponi rapidi, a prezzo calmierato, finalizzato anche ad ottenere il green pass provvisorio per i non vaccinati ed i non guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi. Da decreto del Governo i prezzi diventano pari ad 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, e 15 euro per i maggiori di 18 anni.