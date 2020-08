Coronavirus, contagi sul territorio in aumento. Bottaro: «Manteniamo un comportamento corretto e responsabile»

"In queste ultime ore nei nostri territori stiamo registrando nuovi casi di contagio da coronavirus che stanno interessando persone rientrate dall'estero ed in particolari da alcuni Paesi tra cui Spagna, Grecia e Malta". A dichiararlo è il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro."Rinnovo l'invito a tutta la comunità a mantenere un comportamento corretto e responsabile, in particolare mi rivolgo ai giovani ed ai proprietari dei locali di intrattenimento e ritrovo estivo. Bisogna rispettare le distanze interpersonali ed evitare qualsiasi forma di assembramento e che vi è l'obbligo di misurazione della temperatura corporea e di utilizzo dei dispositivi di protezione nei luoghi chiusi accessibili al pubblico ed in tutte le circostanze (anche all'aperto) in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza.Già da giorni abbiamo pianificato, anche con le associazioni di protezione civile, una serie di iniziative di sensibilizzazione e di controlli specifici.Siamo in contatto diretto con la Asl BAT. Ricordo che è fatto obbligo di isolamento fiduciario per chi rientra in Puglia da Grecia, Malta e Spagna. L'obbligo di quarantena per i residenti in Puglia che rientrano da Grecia, Malta e Spagna si aggiunge all'obbligo di quarantena già previsto dalle leggi nazionali per numerosi Paesi esteri (elenchi C, D, E ed F, dell'allegato n. 20 del DPCM del 7 agosto 2020).Resta l'obbligo per tutti coloro che arrivano da altre Regioni italiane e da tutti i Paesi esteri di autosegnalarsi sul sito della Regione Puglia. Questo obbligo è disposto per tutti, residenti in Puglia e non residenti e quindi anche per i turisti.In quest'ottica di massima attenzione ricordo che tutti gli eventi organizzati dall'ente o in collaborazione, sono vincolati alla presentazione di piani dettagliati di sicurezza che possano garantire in maniera stringente misure atte ad evitare pericolosi assembramenti ed il rispetto delle norme anti-covid. In assenza, gli eventi non si svolgeranno.Forza e collaborazione".