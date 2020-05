Coronavirus e bar: Barresi, Loconte e Tolomeo chiedono di anticipare l'apertura mattutina

Nella mattinata odierna (ndr, 5 maggio) ho incontrato la S.V. Sindaco, al fine di sottoporle un problema comune a numerosi commercianti del settore bar che mi hanno chiesto di farmi portavoce di una loro legittima aspettativa.La richiesta riguarda le misure di prevenzione circa la riapertura al pubblico delle attività commerciali a seguito della sua ordinanza n.25 del 30/4/2020, nella quale è stabilito l'orario di apertura dalle ore 8.00 alle ore 21.00 chiusura.Ebbene in considerazione che molti cittadini, tra cui agricoltori e pendolari, per lavoro devono necessariamente raggiungere il posto di lavoro in ore antecedenti le 8.00 di mattina, le chiedo di voler anticipare, per queste attività, l'apertura dei loro esercizi commerciali (BAR) dalle ore 5.30 e/o 6.00 del mattino, in maniera da permettere agli operatori economici di aver maggior attrattiva commerciale e poter lenire le ferite di questi mesi di inattività causa Covid-19.Questa soluzione andrebbe incontro alle due esigenze accontentando i lavoratori in primis ed i commercianti gestori di bar. Pertanto io ed miei colleghi Consiglieri Comunali Giovanni Loconte e Tiziana Tolomeo, Le chiediamo l'emissione di una nuova ordinanza che permetta a queste attività di anticipare l'orario di apertura mattutino dalle 5.30 o dalle 6.00.Nella certezza e nell'attesa che Lei voglia essere così sensibile e venire incontro a queste manifestate esigenze di ripresa economica, Le porgiamo distinti saluti.