Coronavirus e solidarietà, a Trani soggiorno gratuito per medici ed infermieri

Un soggiorno gratuito di almeno tre giorni per chi è stato in prima linea nella lotta contro il Covid. E' l'iniziativa solidale della struttura turistica "I trulli sul mare" rivolta a medici, infermieri e operatori socio-sanitari delle Asl della Lombardia e dell'Emilia che più hanno subito l'onda del Coronavirus: Mantova, Lodi, Cremona, Brescia e Piacenza. I gestori del b&b in contrada Ponte Lama hanno infatti inviato loro delle email per rivolgere il loro personale "grazie" per il lavoro svolto finora e rivolgere l'invito.Il soggiorno offerto sarà per un minimo di 3 notti ed un massimo di 7 notti. La struttura comprende due camere affacciate sul mare per quattro posti letto in tutto. Agli ospiti sarà concesso l'uso di tutti i servizi disponibili nella struttura per un soggiorno in piena regola sul mare Adriatico.