Coronavirus, il sindaco invita i cittadini a rispettare le misure di prevenzione

Sulla scia del decreto firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riguardante le nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, anche l'Amministrazione comunale ha disposto alcuni provvedimenti. Il sindaco Bottaro ha chiesto e ottenuto la trasformazione dell'orario di lavoro, da part-time a full-time, di dieci vigili, un cambiamento necessario per raddoppiare le risorse e garantire rigidi controlli su tutto il territorio.Con un nuovo video pubblicato sui Social, il primo cittadino ha lanciato un appello. «Osservate tutte le misure di prevenzione e di sicurezze imposte per la salute di tutti noi. Cercate di avere più prudenza. Invito tutti al rispetto delle regole, a muoversi solo in caso di necessità e, soprattutto, vi chiedo di non spettacolarizzare le attività del 118. La caccia alle streghe avviata da qualcuno sui Social è vergognosa. Non fate la caccia al contagiato, piuttosto osservate le regole previste».Amedeo Bottaro ha invitato i cittadini a spostarsi solo per esigenze lavorative, per motivi di salute o per necessità: «Stiamo a casa quanto più tempo possibile». Bar e ristoranti saranno aperti al pubblico dalle ore 6 alle 18. Successivamente dovranno restare chiusi al pubblico. Consentite, invece, le consegne a domicilio. Chiusi i centri sportivi, le palestre, i centri ricreativi e sociali, le ludoteche, lo stadio, il cimitero, Villa Guastamacchia. Sono vietati gli assembramenti nei luoghi chiusi. Nei prossimi giorni, infine, continueranno gli interventi di sanificazione del territorio.