Coronavirus, in programma igienizzazione e sanificazione dei locali Amet e della Darsena comunale

Anche Amet SpA ha adottato delle misure in relazione all'emergenza covid-19. Le misure sono state concordate nella riunione aziendale tenutasi presso la sede aziendale ed alla quale hanno partecipato i vertici aziendali, i quadri dirigenti, il responsabile della sicurezza aziendale ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro per ciascun settore. A partire dalle prossime ore è stata programmata una igienizzazione e sanificazione dei locali della sede aziendale e della darsena comunale.Per l'accesso agli uffici dell'azienda si è deciso di adottare le seguenti modalità: sarà consentito l'accesso di una sola persona alla volta per ufficio, previa igienizzazione delle mani mediante utilizzo di appositi dispenser che saranno distribuiti nei locali aziendali.Per l'accesso dell'utenza alle casse si è deciso di utilizzare la seguente modalità: al fine di evitare una elevata concentrazione di pubblico, saranno previsti due o più termini di scadenza delle fatture per gli utenti domestici in base a due o più gruppi di utenti, divisi per lettere. A tal proposito sarà diramata una successiva comunicazione. Sarà inoltre regolato l'accesso degli utenti per un numero massimo di 15, con comunicazione al vigilante responsabile.Per l'accesso pubblico al settori trasporti sarà consentito l'accesso solo uno alla volta. Si ricorda che Amet ha già provveduto ad effettuare una pulizia straordinaria dei filtri dei dispositivi di aria condizionata e la sanificazione e igienizzazione dei mezzi pubblici di trasporto. Sono stati inoltre distribuiti ai dipendenti dispositivi igienizzanti portatili.