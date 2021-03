Coronavirus: la Farmacia Turenum allestisce un’unità mobile per l’esecuzione dei test antigenici rapidi

Di cosa si tratta

La Farmacia Turenum ha recentemente attrezzato una unità mobile (camper) per dare la possibilità a tutti i cittadini di sottoporsi al tampone antigenico rapido per il virus Sars-CoV-2 in maniera facile, rapida e sicura.

Con questa iniziativa la Farmacia Turenum cerca di dare il proprio contributo al contrasto della pandemia supportando le autorità sanitarie nell'individuazione tempestiva dei casi di Covid-19, fondamentale per l'isolamento degli eventuali casi secondari e l'interruzione della catena del contagio.

L'unità mobile si trova nelle vicinanze della Farmacia Turenum, in uno spazio esterno appositamente individuato per poter garantire la sicurezza di tutti e allo stesso tempo permettere l'accesso al servizio con la massima facilità, senza dover necessariamente scendere dalla propria auto.

I test antigenici, come anche quelli sierologici, vengono effettuati previa prenotazione, tutti i giorni, dal lunedì al sabato, presso l'unità mobile della Farmacia Turenum, al costo di 20 euro.

I risultati dei test sono comunicati entro 20 minuti insieme alla relativa certificazione.

In conformità con la normativa regionale, i test vengono eseguiti da personale adeguatamente preparato. La farmacia trasmette successivamente se richiesto via email o whatsapp l'attestazione dell'esito dell'esame. In caso di positività, la farmacia inserirà l'esito sul portale regionale dedicato. Inoltre, il cittadino risultato positivo sarà invitato a osservare l'isolamento fiduciario presso il proprio domicilio rispettando le misure di prevenzione del contagio in attesa di disposizioni da parte del proprio medico e/o del dipartimento di prevenzione dell'ASL competente.

Come prenotare il test

Puoi scegliere giorno e ora del tuo test direttamente a questo link:

Oppure, puoi contattarci attraverso il nostro servizio Info&Prenotazioni whatsapp (3701122153)

Dove siamo

La

Se ti muovi in auto, raggiungere la tua farmacia non è mai stato così semplice!

La

Farmacia Turenum si trova in via G. di Vittorio 42/44 , nei pressi dello Stadio Comunale di Trani. Farmacia Turenum si affaccia su una strada a scorrimento veloce e dispone di un ampio parcheggio gratuito, incluso un posto riservato alle persone con disabilità.