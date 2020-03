Farmaciauno tra i leader del settore dell’e-commerce farmaceutico

Perché gli italiani preferiscono le farmacie online?

Il successo di Farmaciauno: prezzi contenuti, qualità e attenzione ai clienti

Se da un lato le farmacie tradizionali registrano un calo delle vendite nel 2019, ilcontinua a mostrare una crescita considerevole. La vendita online di medicinali e prodotti per la cura della persona aumenta a doppia cifra dal 2017, con una previsione per il 2020 intorno ai 315 milioni di fatturato, dopo una chiusura del 2019 a quasi 240 milioni,Il settore dell'e-commerce farmaceutico è un trend che sembra inarrestabile, come si evince dal successo di alcuni portali specializzati come quello di Farmaciauno che è oggi tra i leader del comparto, con unanei confronti dei risultati del 2018. In particolare, gli utenti hanno premiato l'attenzione ai servizi online del gruppo, l'ottimo rapporto qualità-prezzo dei prodotti proposti in catalogo e l'attenzione alle esigenze dei clienti, da sempre al primo posto da parte di Farmaciauno.Al momento, dietro soltanto la Germania e la Francia, con un'offerta che diventa ogni mese più strutturata e completa. Il comparto sta vivendo una vera e propria trasformazione, con profondi cambiamenti dettati dall'evoluzione tecnologica e da una maggiore consapevolezza da parte dei clienti. L'aumento del numero di farmacie classiche, ovvero dei negozi fisici, ha favorito lo, con un avanzamento importante del nostro Paese nei servizi telematici per quanto riguarda la vendita digitale di farmaci, integratori e prodotti affini.Ilè da ricondurre a delle precise esigenze dei clienti. Ovviamente l'aspetto principale che spinge a comprare online è il, con un prezzo che è estremamente competitivo rispetto a quello applicato dalle farmacie tradizionali. Il risparmio permette di affrontare la spesa con maggiore tranquillità, inoltre con i programmi che premiano la fedeltà, gli sconti e le promozioni speciali la convenienza è davvero elevata in molti casi.Tuttavia dietro il boom degli e-commerce farmaceutici c'è molto di più, infatti questo modello piace non solo per il costo ridotto, ma anche per l'disponibili, la possibilità di compararli confrontando le varie offerte, con una libertà che non ha eguali nel sistema classico di acquisto in negozio. Inoltre viene garantita una, servizi dipiuttosto economici, l'anonimato e naturalmente una comodità impareggiabile, potendo comprare i prodotti in qualsiasi momento, anche dal proprio smartphone.La posizione conquistata all'interno del comparto dell'e-pharmacy da parte dinon è un caso, infatti questo e-commerce è stato in grado di soddisfare le richieste degli utenti, proponendo un servizio moderno, affidabile e innovativo.Innanzitutto,, per garantire ai clienti del portale il contenimento dei costi per la spesa farmaceutica, con tantissime offerte e promozioni speciali, che rendono l'acquisto online ancora più vantaggioso e conveniente.Non da meno è la presenza di un, disponibile tramite telefono, WhatsApp ed email, per assistere gli utenti in ogni momento, con un supporto esclusivo per aiutare i clienti che hanno bisogno di maggiori informazioni e consigli professionali.Allo stesso tempo, viene proposta la, basta effettuare ordini minimi superiori a 29,90 euro per usufruire del servizio senza pagare nulla, un aspetto importante e giudicato positivamente dalla maggior parte degli utenti più affezionati dell'e-commerce farmaceutico.Tuttavia il vero punto di forza di Farmaciauno è la, accuratamente selezionati per offrire un catalogo completo ai propri clienti, che possono trovare articoli per la salute e il benessere, cosmetici, integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci da banco, prodotti per bambini e persino per gli animali domestici.A tutto ciò, bisogna aggiungere una forte presenza sui social media, come Instagram, Facebook e Telegram, compreso un affidabileche permette ai clienti di lasciare una valutazione e aiutare gli altri utenti, mostrando la trasparenza di questa piattaforma premiata con un successo che indica chiaramente l'attenzione dedicata alle persone e ai rapporti umani.