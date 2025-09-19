Farmacia
Servizi in farmacia, la precisazione del Presidente di Federfarma BAT

«I servizi di telemedicina offerti ai cittadini sono implementati da numerose farmacie presenti nel territorio»

Trani - venerdì 19 settembre 2025 12.48
In riferimento a una pubblicazione dello scorso 25 agosto su TraniViva, riceviamo e pubblichiamo una precisazione a firma del Dott. Michele Pellegrini Calace, Presidente di Federfarma BAT.

«Federfarma Bat, in qualità di associazione dei titolari di farmacia della Provincia di Barletta-Andria-Trani, scrive in riferimento al Vostro articolo posto in oggetto e pubblicato in data 25 agosto c.a. riguardante la proroga dei servizi di telemedicina in farmacia.
Nel ringraziarvi per l'attenzione dedicata a questa importante iniziativa, che consente ai cittadini di accedere a prestazioni sanitarie di rilievo direttamente nelle farmacie del territorio aderenti al servizio, desidera apportare una precisazione: i servizi di telemedicina offerti ai cittadini sono implementati da numerose farmacie presenti nel territorio e non solo dalla farmacia Turenum, unica menzionata nell'articolo. Pertanto, sarebbe opportuno, e di grande utilità, per i lettori specificare che l'iniziativa ha una diffusione capillare sia a livello comunale, che su tutto il territorio provinciale e regionale. Nella fattispecie nell'ambito della nostra provincia ci sono circa 70 farmacie aderenti su 117 totali.
Questa precisazione offrirebbe un quadro più completo dell'ampia accessibilità del servizio, evidenziando lo sforzo corale delle farmacie nel rafforzare la sanità di prossimità.
Certo di un Vostro cortese riscontro e ringraziando per l'attenzione, porge distinti saluti».
Il Presidente
Dott. Michele Pellegrini Calace

