Servizio CUP: Ora puoi prenotare e pagare il ticket sanitario direttamente in farmacia

richiedere in tempo reale qualsiasi informazione o consiglio direttamente al tuo farmacista

ricevere settimanalmente aggiornamenti su farmacie di turno ed eventuali orari di apertura speciali

rimanere aggiornato sulle questioni di attualità relative all'uso e la sicurezza dei farmaci o le campagne di prevenzione

ricevere informazioni sulle giornate a tema in farmacia e le offerte speciali

prenota qualsiasi prodotto o servizio

Info&Prenotazioni WhatsApp

VACCINAZIONI anti-Covid19 (prenota qui: https://www.calengoo.com/booking/farmacia_turenum_Prenotazioni_Vaccinazione_Anti-Covid19/)

Distributore automatico 24H

Tamponi rapidi antigenici Covid19+

Consegna a domicilio

Servizio CUP con pagamento ticket direttamente in farmacia

Holter cardiaco/pressorio

Elettrocardiogramma

Bilancia Pesa Persone

Automisurazione pressione arteriosa

Misurazione glicemia

Breath test per l'identificazione dell'Elicobacter Pylori

Breath test intolleranza al Lattosio

Breath test disturbi gastrointestinali

La Farmacia Turenum ha recentemente attivato uno sportello dedicato al servizio CUP per dare la possibilità ai cittadini di prenotare le prestazioni sanitarieAttraverso la piattaforma PagoPA, il nuovo sportello CUP della Farmacia Turenum permetterà ai cittadini di pagare i ticket di visite mediche e analisi specialistiche comodamente in farmacia e con qualsiasi modalità di pagamento: contanti, carte di credito/debito o App digitali, incluso Satispay!Questo nuovo servizio offerto dalla Farmacia Turenum permetterà ai cittadiniLa Farmacia Turenum offre il servizio gratuito "Info&Prenotazioni WhatsApp" attraverso cui puoi:Come raggiungere la Farmacia Turenum? La Farmacia Turenum si trova in via G. di Vittorio 42/44 , nei pressi dello Stadio Comunale di Trani. Se ti muovi in auto, raggiungere la tua farmacia non è mai stato così semplice! La Farmacia Turenum si affaccia su una strada a scorrimento veloce e dispone di un ampio parcheggio gratuito, incluso un posto riservato alle persone con disabilità. Se ti muovi con i mezzi pubblici puoi prendere la linea 3 e scendere alla fermata Via Superga (Tribuna Stadio Comunale).