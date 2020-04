Coronavirus, Lima (Fdi): «Chi lavora e produce non ha bisogno di prestiti, ma finanziamenti a fondo perduto»

"Agli imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti pugliesi al collasso non servono prestiti garantiti, servono finanziamenti a fondo perduto. Lo abbiamo detto attraverso il nostro gruppo consiliare regionale, all'assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, lo ribadiamo.Un accesso al credito garantito dalla Regione Puglia non è lo strumento finanziario utile in questo momento nel quale le aziende, i laboratori, gli studi professionali non lavorando registrano perdite mai registrate prima e in queste condizioni non sono in grado di restituire nessun prestito, anche garantito. Serve un'iniezione forte e immediata che consenta di ripartire con più vigore di prima, che garantisca l'occupazione e la stabilità del mercato.Se la Regione vuole davvero sostenere il tessuto produttivo non deve collaborare con lo Stato nel fare indebitare i soggetti produttivi ma sostenerli con soldi a fondo perduto e con immediatezza".Dott. Raimondo Lima, Membro Direzione nazionale - Segretario provinciale Fratelli d'Italia BAT