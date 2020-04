Coronavirus, negativo ai tamponi uno dei due casi annunciato ieri

Solitamente per un testata giornalistica rappresenta sempre un problema smentire le notizie, ma mai come momento questo ci fa piacere rettificare una notizia riguardante un nuovo caso di contagio da Coronavirus.Nella giornata di ieri avevamo annunciato, dopo aver consultato più fonti, due nuovi casi di Covid-19 , tuttavia solo uno dei due ha trovato riscontro nei tamponi effettuati. E' risultata infatti negativa ai test la signora di 50 anni che era ricoverata all'ospedale di Bisceglie a seguito di problemi respiratori. Nonostante il personale medico fosse praticamente convinto della sua positività visti i sintomi, i risultati giunti nel tardo pomeriggio di ieri hanno, invece, dato un esito diverso.La signora resta dunque ricoverata in ospedale per personali problemi di salute ma non sarà trattata come caso Covid. Trani può tirare un sospiro di sollievo e contare un caso in meno di contagio.