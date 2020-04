Coronavirus, due nuovi contagi a Trani

Ancora da ricostruire come è stato contratto il virus e i possibili contatti

Sembrerebbero ci siano due nuovi casi di contagio da Coronavirus nella città di Trani.Il primo riguarderebbe una ragazza di 19 anni, le sue condizioni non sarebbero tuttavia gravi e quindi starebbe in isolamento domiciliare. Si stanno ricostruendo gli ultimi contatti che può aver avuto con l'esterno oltre chiaramente la sua famiglia.Il secondo caso riguarderebbe una donna di 50 anni che ha iniziato ad avvertire problemi respiratori nella tarda serata di ieri e per questo motivo è stato soccorsa e trasportata all'ospedale di Bisceglie, dove è attualmente è ricoverata.