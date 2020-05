Coronavirus, sale il numero dei guariti in città: sono 19

Numeri rassicuranti per la città di Trani. Continua a crescere, infatti, la lista delle persone ormai fuori dal tunnel del Coronavirus. In città il numero dei guariti sale complessivamente a 19; ai 14 già annunciati nei giorni scorsi, dunque, se ne aggiungono 5. Trenta i casi positivi al Covid19 accertati finora a Trani: tra questi, oltre ai 19 già guariti, sono stati registrati 6 decessi, 2 ricoverati e 3 ancora in fase di negativizzazione.Molti sono guariti negli ultimi giorni e questo è un buon segnale. Il dato positivo, però, non deve farci flettere dal rispetto delle regole e delle limitazioni alla vita sociale ancora in vigore.