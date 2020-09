Coronavirus: scende a 6 il numero dei contagi a Trani, 28 le persone in isolamento domiciliare

Disposto il rientro ad Andria per due non residenti

Scende il numero dei contagiati da Covid-19 in città: da otto passano a sei. Due dei tre cittadini non residenti, che hanno la seconda casa a Trani e che avevano fatto richiesta di fare la quarantena in città, hanno infatti fatto rientro ad Andria.Gli attuali contagiati sono il giovane rientrato dalla Bulgaria, la 52enne ricoverata nei giorni scorsi con sintomi, i tre giovani che hanno contratto il virus durante un ricevimento nuziale ed infine un cittadino non residente.Sale, tuttavia, il numero dei cittadini attualmente in isolamento domiciliare: da 20 si passa a 28.