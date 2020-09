Coronavirus, Trani registra un nuovo caso: salgono a sei i contagi in città

«Registriamo anche oggi un caso di positività al covid19 per il quale sono in corso le necessarie indagini epidemiologiche». A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro: «Dando seguito a quanto condiviso ieri nel corso della riunione del centro operativo comunale di protezione civile, oltre al rinvio della partenza della raccolta differenziata, in ragione dell'evoluzione dell'emergenza covid, ho richiesto ad Amiu Trani di riprendere da subito le attività di sanificazione sul territorio comunale (con particolare riferimento ai luoghi di maggiore frequentazione e aggregazione sociale ed alle scuole in previsione della ripresa delle attività), di dare seguito ai ritiri domiciliari di rifiuti per i soggetti interessati da questa nuova fase dell'emergenza, alle sanificazioni degli ambienti condominiali presso cui gli stessi risiedono o sono domiciliati».«Senza allarmismi: non vanifichiamo gli sforzi fatti in passato e cerchiamo di applicare il più possibile le regole. Con mascherine e distanziamento sociale possiamo arginare il ritorno del virus».I casi a Trani salgono a 6.