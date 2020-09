Coronavirus, Trani registra un nuovo caso: si tratta di un cittadino rientrato dal Nord

Trani registra un nuovo caso di positività al covid19 per il quale sono in corso da parte dell'Asl le necessarie indagini epidemiologiche. Il caso rientra tra i dieci nuovi contagi nella Bat annunciati poco fa nel bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Puglia . Nel dettaglio, trattasi di un cittadino rientrato dal nord Italia.Salgono a 8 i contagi in città: il caso odierno, il giovane rientrato dalla Bulgaria, la 52enne ricoverata con sintomi, 1 cittadino non residente con seconda casa a Trani (in origine ne erano 3 ma gli altri 2 hanno fatto rientro ad Andria) e altri tre giovani che avrebbero contratto il virus probabilmente nella stessa occasione.