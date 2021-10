Corteinfiore miglior ristorante di pesce per la guida online 50 Top Italy

Quarto posto per il locale tranese guidato da Michele Matera

E' quarto nella categoria miglior ristorante di pesce della guida online 50 Top Italy - I Migliori Ristoranti Italiani 2022, uno dei network più famosi (ed influenti), consultabile gratuitamente, firmato da LSDM, Congresso internazionale di cucina d'autore, e dalla testata giornalistica Luciano Pignataro Wine&Food Blog.Ancora una volta "Corteinfiore" del patron Michele Matera tiene alto il buon nome del tacco dello stivale in questa classifica del bon vivre in fatto di cucina dai sapori genuini, piazzandosi per l'appunto al 4^ posto. Il ristorante è preceduto solamente da Il San Lorenzo a Roma (3^ posto), Romolo al Porto ad Anzio (2^ posto) e Ristorante da Tuccino a Polignano a Mare (1^ posto).