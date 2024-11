Cosp, oggi l'assemblea straordinaria degli agenti di Polizia di Penitenziaria di Trani

Si terrà stasera lunedì 18 novembre 2024 con inizio dalle ore 18,00 in Trani (BT) presso lo Studio del Segretario Generale Nazionale CO.SA.P. e Presidente Nazionale CON.A.I.P.PE. in Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n.24L'assemblea straordinaria generale degli Agenti di polizia penitenziaria degli istituti penitenziari maschile e femminile di Trani per le criticità che insistono nei servizi, nei turni, nei padiglioni e che vedrebbero esposti alla (in)sicurezza lavorativa i Poliziotti Penitenziari in sotto organico di 70 unità per il carcere Maschile di Via Andria e di 15 unità per chi lavora presso la CRF in Piazza Plebiscito,18 in città. Mastrulli: "Ci risiamo dopo tanti mesi trascorsi dalle vantate promesse Ministeriali e dei Politici di questi mesi di incremento degli organici, spiace affermare che ad oggi, quelle promesse, non hanno trovato ancora concretezza, ma, contrariamente, si ingessano i diritti dei poliziotti come le procedure di assegnazioni per legge n. 104/92 per chi ne chiede l'avvicinamento; si bloccano lo scorrimento delle graduatorie di Mobilità Nazionale quando nei Penitenziari la sofferenza lavorativa la tocca con mano il POLIZIOTTO e la vive sulla propria pelle la POLIZIA femminile quanto quella maschile. Serve anche su Trani un cambio di rotta, necessitano i due Istituti di pena di maggiore attenzione da parte del DAP e del Vertice del Ministro alla Giustizia distratto probabilmente da situazioni politiche nazionali.Mancano 21.000 Agenti negli organici nazionali,1300 solo in puglia, i poliziotti malmenati e feriti sono 11.300, i suicidi sono 181 nei precedenti 20 anni 7 solo nel 2024,anche di questo si parlerà Mercoledì 20 novembre 2024 alle ore 19,00 presso Palazzo Madama Senato Della Repubblica Sala Caduti di Nassirya dove tra i relatori figura Domenico Mastrulli.