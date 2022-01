Carcere di Trani, Mastrulli (Cosp): «Sono 15 i contagiati, tra detenuti e lavoratori: a chi giova nascondere il dato?»

«Il Fs Cosp – coordinamento sindacale penitenziario (comparto sicurezza e difesa, funzioni centrali) rileva che dal reporter ufficiale del 20.01.2022, ore 20,00, a noi trasmesso nella serata del 21.01.2022 sui dati nazionali, regionali e territoriali diffusi dal Dap Roma, si evince un aumento esponenziale di contagiati sia tra i detenuti che tra il personale di Polizia Penitenziaria e funzioni centrali tanto da sfiorare il dato preoccupante complessivo di circa 5.000 (cinquemila) unità». A dichiararlo in un nota trasmessa a mezzo stampa è il segretario nazionale del Fs Cosp, Domenico Mastrulli che smentisce sostanzialmente quanto trapelato in queste ore sull'assenza di casi covid negli istituti penitenziari di Trani.«Ma veniamo ai dati ufficiali del Dap: detenuti positivi al covid-19 asintomatici ristretti sono 3210; ricoverati 16 ospedali esterni per un totale di 3.287 detenuti; totale somministrazioni vaccinale detenuti 100595 su una popolazione che sfiora le 44.000 ristretti. In Puglia e Basilicata competenti per Prap Bari i detenuti asintomatici ristretti affetti da covid-19 sono 16184 a Bari, 1 Brindisi, 8 Lecce, 12 Melfi, 3 Potenza, 3 San severo, 47 a Taranto.Contagi tra il personale di polizia penitenziaria e funzioni centrali: su 34.000 unità d. m. 10/2017 Personale di Polizia penitenziaria che risulta asintomatico affetto da covid-19 sono 1 asintomatico funzioni centrali; 79 esiti positivi accertati asintomatici; 46 sintomatici accertati, Polizia penitenziaria 1544 accertati asintomatici per un totale di n.1670 contagiati. Personale Polizia penitenziaria avviato alla vaccinazione 26.577 (1 dose + dose unica). Personale funzioni centrali 2920. Siamo largamente lontani dalle vaccinazioni a tappeto secondo dpcm 11/2021».«Ciò che desta preoccupazione - prosegue Mastrulli - anche nella diffusione della notizia offerta alla stampa locale da" fonte ufficiale interna al carcere?" come riportato sui siti locali,è il fatto che la direzione degli istituti penitenziari maschile e femminile con atto n. 839 del 21.01.2022 (stessa data di diffusione della smentita contagi detenuti), ha segnalato oltre che alle rappresentanze sindacali anche alle Autorità sovraordinate PRAP Bari che attualmente risultano contagiati nuovi casi di positività al tampone molecolare n. 9 Unita' di polizia penitenziaria; n. 2 funzioni centrali e n.4 detenuti (dati dal 01/01/2022 al 15/01/2022 non riportato dal DAP nel Reporter ufficiale,dimenticanza o scarso collegamento istituzionale che deve preoccupare chi legge il dato(?).La federazione sindacale Cosp - conclude - si dichiara fortemente preoccupato per quanto accade nelle carceri, denuncia ancora oggi la mancanza totale nella distribuzione delle mascherine ffp2 diversamente da quelle distribuite Made in China chirurgiche, così come la distrazione sulle norme regolate dal Decreto leg. vo n.81/2008 a tutela dei lavoratori di polizia e funzioni centrali. Interessante appare comprendere chi è la fonte ufficiale all'interno del carcere quale qualifica occupa e se ha chiesto l'autorizzazione all'Ufficio stampa di Roma per la divulgazione di una smentita non veritiera. Situazione critica e preoccupante nelle carceri, perché nasconderla a chi giova?».