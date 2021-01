Costituzione di un'area industriale nella Bat, Ciliento: «Necessaria la rivendicazione della nostra identità provinciale in tutte le istituzioni»

«La convocazione da parte del Prefetto del tavolo istituzionale, per discutere di una possibile area di sviluppo industriale, è il primo appuntamento su un tema specifico nel solco del percorso di unità politico-istitizionale avviato dalla Provincia per rafforzare il nostro territorio«. A dichiararlo è la consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento.«È necessario riprendere con decisione la rivendicazione della presenza della nostra identità provinciale in tutte le istituzioni. Dobbiamo immaginare la Bat come un'unica città fatta di dieci quartieri dove è importante condividere obiettivi precisi da raggiungere tutti insieme».