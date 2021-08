Covid, 113 nuovi casi nella Bat, quasi un terzo dei totali 327 della Puglia

Oggi 25 agosto in Puglia sono stati registrati 327 casi su 14.924 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza del 2,19%.I nuovi positivi sono 113 nella provincia Bat, 101 nel Barese, 50 nel Leccese, 22 nel Tarantino, 19 nel Foggiano, 15 nel Brindisino, 2 residenti fuori regione, 5 di residenza non nota.Sono stati registrati due decessi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.207.447 test e sono 4.550 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 262.141 e sono 250.894 i pazienti guariti. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 217. In terapia intensiva, invece, 25 persone.