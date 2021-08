Covid: 168 i casi attualmente positivi a Trani, 96 in più in sole tre settimane

In forte aumento la curva dei contagi a Trani: stando all'ultimo dato comunicato dal Comune di Trani il numero dei casi attualmente positivi è di 168, un numero più che raddoppiato nel giro di tre settimane. Il 2 agosto, infatti, il numero era di 72 casi positivi, 96 in più in soli 21 giorni.E' indispensabile per tale motivo continuare a mantenere alta l'attenzione e adottare le precauzioni per prevenire il contagio: mantenere il distanziamento, lavare spesso le mani e indossare la mascherina in ambienti chiusi o qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.