Covid, 173 nuovi contagi in Puglia, 30 nella Bat

Sono 173 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 24 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 15.572 test, con una incidenza dell'1,1%.Le persone attualmente positive sono 4.572. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 207. In terapia intensiva, invece, 25 persone.I nuovi positivi sono 46 nella provincia di Lecce, 34 in quella di Taranto, 30 nella provincia Bat, 24 nel Brindisino, 20 nel Foggiano, 16 in provincia di Bari, 5 residenti fuori regione; 2 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.E' stato registrato un decesso.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.192.523 test. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 261.814 e sono 250.547 i pazienti guariti. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19 è 6.695.