Covid, 217 nuovi casi in Puglia, 27 nella Bat

Sono 217 i nuovi casi di infezione da Covid registrati oggi giovedì 19 agosto 2021 in Puglia, su 12.761 test effettuati: in particolare sono 37 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione e 7 in provincia in definizione.Sono stati registrati 2 decessi; 249.503 sono i pazienti guariti; 4.334 sono i casi attualmente positivi.