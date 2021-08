Covid, 220 casi in Puglia: 39 nella Bat

Diramati i dati del Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia del 31 agosto 2021. Sono 220 i nuovi casi positivi su 13.508 test giornalieri effettuati. Si registrano sei decessi.Nuovi casi per provinciaProvincia di Bari: 37Provincia di Bat: 39Provincia di Brindisi: 25Provincia di Foggia: 20Provincia di Lecce: 65Provincia di Taranto: 25Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 7Per un totale di 4.601 persone attualmente positive, di cui 236 persone ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.Dati complessivi263.554 casi totali3.279.777 test eseguiti252.241 persone guarite6.712 persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 97.310Provincia di Bat: 27.425Provincia di Brindisi: 20.872Provincia di Foggia: 46.491Provincia di Lecce: 29.669Provincia di Taranto: 40.376Residenti fuori regione: 955Provincia in definizione: 456