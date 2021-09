Covid, 26 i casi di oggi nella Bat

Sono 209 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 15.655 tamponi processati. In regione si conta anche un altro decesso.Nuovi casi per provinciaProvincia di Bari: 56Provincia di Bat: 26Provincia di Brindisi: 28Provincia di Foggia: 37Provincia di Lecce: 63Provincia di Taranto: 14Residenti fuori regione: 0Provincia in definizione: -15In totale sono 4.419 le persone attualmente positive di cui 232 ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva.Dati complessivi264.061 Casi totali3.312.305 Test eseguiti252.928 Persone guarite6.714 Persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 97.445Provincia di Bat: 27.515Provincia di Brindisi: 20.935Provincia di Foggia: 46.550Provincia di Lecce: 29.812Provincia di Taranto: 40.405Residenti fuori regione: 960Provincia in definizione: 439