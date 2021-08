Covid, 284 nuovi contagi in Puglia, 30 nella Bat

Sono 284 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 agosto 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della regione, 30 nella provincia Bat. Si registra un nuovo decesso. Nuovi casi per provincia:Provincia di Bari: 67Provincia di Bat: 30Provincia di Brindisi: 40Provincia di Foggia: 60Provincia di Lecce: 70Provincia di Taranto: 16Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: -1Dati complessivi262.425 casi totali3.220.912 test eseguiti251.180 persone guarite6.698 persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 97.103Provincia di Bat: 27.212Provincia di Brindisi: 20.776Provincia di Foggia: 46.309Provincia di Lecce: 29.346Provincia di Taranto: 40.291Residenti fuori regione: 951Provincia in definizione: 437Effettuati 13.465 test giornalieri. Sono 4.547 le persone attualmente positive, 228 quelle ricoverate in area non critica, 24 in terapia intensiva. Da inizio emergenza in Puglia sono stati registrati 262.425 casi totali di positività, 251.180 persone guarite e 6.698 decessi.