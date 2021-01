Covid : 288 attualmente positivi a Trani

Tendenzialmente stabile la situazione del numero dei contagiati dal covid 19 questa settimana a Trani, risultanti dai tamponi effettuati.La scorsa settimana se ne registrarono dieci in meno, questo significa che i sacrifici della cittadinanza stanno contenendo in modo stabile la diffusione del virus, in crescita invece in altre zone d'Italia e addirittura con un'impennata allarmante in tutta Europa.Pertanto restano le solite raccomandazioni: mascherine efficaci, distanziamento, disinfezione delle mani e tanta prudenza.