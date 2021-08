Covid, 334 casi in Puglia: 85 nella Bat

Sono 334 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su un totale di 16.867 test processati. Si segnalano inoltre, 3 decessi nella regione.Nuovi casi per provinciaProvincia di Bari: 64Provincia di Bat: 85Provincia di Brindisi: 46Provincia di Foggia: 27Provincia di Lecce: 86Provincia di Taranto: 26Residenti fuori regione: 6Provincia in definizione: -6Sono 4.107 le persone attualmente positive, di cui 128 persone ricoverate in area non critica e 21persone in terapia intensiva.Dati complessivi259.498 casi totali3.067.609 test eseguiti248.710 persone guarite6.681 persone deceduteCasi totali per provinciaProvincia di Bari: 96.506Provincia di Bat: 26.515Provincia di Brindisi: 20.500Provincia di Foggia: 45.916Provincia di Lecce: 28.615Provincia di Taranto: 40.099Residenti fuori regione: 912Provincia in definizione: 435