Covid, 358 nuovi casi in Puglia, curva in crescita con 104 contagi nella Bat

Bollettino Covid Puglia: sono 358 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 agosto 2021, secondo i dati del bollettino pubblicato dalla Regione. Da ieri registrati altri 2 morti, che portano a 6.686 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19.Il tasso di positività odierno è del 2,46%, in leggero aumento rispetto al 2,25% fatto registrare mercoledì scorso con condizioni simili per arco settimanale.Nel dettaglio si segnalano 92 casi in provincia di Bari, 104 nella Bat, 28 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 92 nel Leccese, 18 nel Tarantino, 5 per residenti fuori regione. Dal calcolo totale sono stati tolti 3 casi tra quelli per provincia in corso di definizione.I nuovi casi sono stati individuati su 14.554 test. Le persone attualmente positive sono 4.321. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 140. Sono 23, invece, le persone in terapia intensiva.