Covid, 361 nuovi casi in Puglia, 78 nella Bat

Sono 361 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Puglia su 14.333 test eseguiti: 82 nella provincia di Bari, 78 nella Bat, 45 a Brindisi, 41 nella provincia di Foggia, 76 in quella di Lecce, 28 di Taranto, 8 fuori regione, 3 in via di definizione. È stato registrato 1 decesso.In Puglia sono 3.960 le persone attualmente positive, 125 ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva.