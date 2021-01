Covid, 94enne di Bari riceva la seconda dose del vaccino Pfizer

Ha 94 anni ed è la prima anziana in un Rsa pugliese ad aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid Pfizer. Maria Caldarulo - come si apprende da Ansa.it - vive nella Residenza Villa Giovanna di Bari ed è la prima ospite a ricevere la seconda dose del vaccino che le consentirà, tra sette giorni, di ottenere l'immunizzazione contro il Sars-Cov2.Al medico dell'Asl Bari che l'ha vaccinata ha detto: "Grazie, vorrei darti un bacio".Delicata e determinata, Maria, come il consiglio che rivolge a tutti: "Il vaccino è importante, bisogna farlo perché ci protegge dalla malattia".