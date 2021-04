Covid, a Trani 221 casi attuali. Entro sabato in programma fino a 1000 vaccinazioni

E' pari a 221 l'ultimo dato diffuso dal Comune relativamente i contagi da Covid-19 a Trani. Di contro ad un aumento dei casi in città (fino alla settimana scorsa era pari a 166), si registra l'avanzamento delle operazioni vaccinali: fino a sabato sono in programma ben 1000 vaccinazioni al Palasalute di via Falcone. Solamente nella giornata di ieri sono stati vaccinati 240 over80. Oggi è il turno di altri 150 cittadini e domani, venerdì 2 aprile, sono in programma ben 520 somministrazioni. Oltre gli anziani, ad essere vaccinati saranno i più fragili tra il personale scolastico e le forze dell'ordine.