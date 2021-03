Covid, a Trani 62 decessi dall'inizio della pandemia ad oggi

In occasione della Giornata Nazionale in memoria delle vittime di Covid è tempo di bilanci: la nostra Nazione dall'inizio della pandemia ha pagato un prezzo molto alto con oltre 103 mila decessi che hanno reso l'Italia settimo paese al mondo e il quarto in Europa per numero di casi totali e complessivamente il sesto paese al mondo e il secondo in Europa per numero di decessi.Anche a Trani non sono mancate le vittime per Covid, aumentate vertiginosamente durante la seconda fase. Nell'ultimo anno hanno perso la vita 62 persone: 6 nella prima fase, 56 nella seconda.Per quanto concerne il numero dei contagi aggiornato ad oggi, venerdì 19 marzo 2021, è pari a 157: in lieve aumento la curva dei contagi rispetto al 10 marzo quando si contavano 145 casi.