Covid, a Trani celebrazioni contingentate per il 2 e 4 novembre

A causa dell'emergenza epidemiologica in atto, le manifestazioni istituzionali riguardanti il suffragio dei Caduti in guerra e dei defunti (2 novembre) e la celebrazione del giorno dell'unità nazionale e giornata delle Forze Armate (4 novembre) si svolgeranno a Trani in maniera fortemente ridimensionata ai fini del rispetto del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere il distanziamento. Tale ridimensionamento è da intendersi anche in termini di partecipazione di rappresentanze alle iniziative.Lunedì 2 novembre, è in programma nella basilica Cattedrale alle ore 11.30 una santa messa officiata dall'Arcivescovo, Monsignor Leonardo D'Ascenzo, a cui potranno partecipare 2 componenti per ogni associazione nazionale combattentistica e d'Arma. Nel corso della mattinata, il sindaco della città, Amedeo Bottaro, si recherà presso il civico cimitero per la deposizione di una corona nei pressi del Sacrario e di una corona nei pressi del luogo dove è sepolto il commissario Alfredo Albanese. Ad accompagnare il sindaco, il dirigente del commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, Francesco Triggiani, ed il Comandante del IX reggimento Fanteria Bari, Claudio Bencivenga.Mercoledì 4 novembre all'interno della villa comunale, presso il monumento ai Caduti, alle ore 9.30, è prevista la deposizione da parte del sindaco di una corona d'alloro. Questo momento sarà condiviso esclusivamente con i Comandi appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.