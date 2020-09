Covid, a Trani oggi due nuovi casi

«Nuovo aggiornamento sui casi di covid in città. Altre 2 persone di Trani sono risultate positive al tampone. Entrambe erano entrate in stretto contatto con un caso già accertato. Stiamo cercando di ricostruire ed anche rapidamente la catena di questi contagi», è l'annuncio fatto dal sindaco Amedeo Bottaro tramite il suo profilo Facebook questa mattina.Sale inevitabilmente anche il numero delle persone in quarantena. Ci avviciniamo alle 20 unità. Sembrerebbe che i nuovi casi siano legati ad un possibile focolaio scaturito da un festeggiamento.«Invito tutti ad assumere comportamenti responsabili - continua Bottaro -. Nessuno di noi vuole tornare alla fase 1 ma serve collaborazione ed attenzione massima.Considerazione finale. A fronte di quanto sta accadendo in queste ore posso dire che è stato un bene aver posticipato l'inizio della raccolta differenziata. Abbiamo saputo leggere il momento prevedendo l'aumento repentino dei casi e delle quarantene collegate. Chi mi accusa di aver fatto un autogol non conosce la complessità di applicazione dei protocolli covid. Per fortuna Trani ha un sindaco che guarda oltre, che pensa alla città ed ai cittadini mentre tutti gli altri sono impegnati solo a far campagna elettorale e ad attaccarlo».